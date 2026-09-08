Aksu yangını 2'nci gününde; 2 bini aşkın hane elektriksiz kaldı
ALEVLER EVLERİN SINIRINA KADAR GELDİAntalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınına müdahale rüzgar nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.
ALEVLER EVLERİN SINIRINA KADAR GELDİ
Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınına müdahale rüzgar nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Alevler, dün 40 haneden 151 kişinin tahliye edildiği Yeşilkaraman Mahallesi'ndeki evlerin sınırına kadar geldi. Yoğun dumanın Antalya- Isparta kara yolunu kaplaması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Emniyet güçleri, yol üzerinden karşıya geçmeye çalışanları uyarıp, uzaklaştırıyor. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı