Haberler

Traktörle geziye çıkan arkadaşlar kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Traktörle geziye çıkan arkadaşlar kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde arkadaşlarıyla sahilde gezinen 18 yaşındaki Mehmet Tosun'un kontrolünü kaybettiği traktör devrildi, Tosun hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde sahilde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Mehmet Tosun'un (18) kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Kazada Tosun hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşlarından Baran Say ise yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kumköy Mahallesi sahilinde meydana geldi. Mehmet Tosun ile arkadaşları Baran Say ve Hasan Can Güler traktörle sahilde gezintiye çıktı. Mehmet Tosun'un kontrolünü yitirdiği 07 CAY 227 plakalı traktör devrildi. Hasan Can Güler traktörden atlayıp kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Mehmet Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Baran Say ise ilk ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Mehmet Tosun'un cenazesi savcının ilk incelemesinin ardından morga konuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Lewandowski'nin Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı

Fener'den istediği maaş ortaya çıktı! Rakamı duyan ''Yok artık'' diyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Karşı cinse ait fotoğrafları beğenen eşe emsal ceza

Fotoğraf beğenirken iki kez düşünün! Cebinizden servet çıkabilir
Dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle öldürdü

Eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında öldürdü