Haberler

Isparta'da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi tanıtıldı

Isparta'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projesi tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Aksu ilçesinde, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından hazırlanan 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projesi tanıtıldı. Proje, çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyor.

Isparta'nın Aksu ilçesinde, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla hazırlanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi tanıtıldı.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü proje, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirildi.

Küçük yaştaki çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefleyen program kapsamında, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalara da yer verildi.

Aksu Kaymakamı Salih Zafer Aydın, AA muhabirine, projenin çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sunacağını söyledi.

Aydın, "Yarınımızı emanet edeceğimiz evlatlarımızın sağlıklı bir şekilde hayata hazırlanmasını amaçlıyoruz. Çocuklarımız burada hem teorik bilgiler öğrenecek hem de pratik uygulamaları yerinde görerek uzmanlardan eğitim alacak." dedi.

Programın koordinatörü Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uz. Dr. Gamze Keser Ünal da sağlıklı toplumun temelinin sağlıklı çocuklardan geçtiğini ifade etti.

Ünal, proje kapsamında oluşturulan 9 istasyonda çocuklara sağlıklı beslenme, kişisel hijyen ve fiziksel aktivite gibi konularda eğitim verildiğini belirterek, "Koruyucu sağlık hizmetleri en az tedavi edici hizmetler kadar önemlidir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor
Türkiye'nin konuştuğu dosya aydınlanıyor! Tutuklu sayısı 8'e çıktı
Okul katliamında şok detay! Görev değişikliği sonrası felaket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu rezilliğe kim dur diyecek?

Guendouzi'den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez...
Savaş gemisinde "kıtlık" iddiasına ABD'den jet yanıt geldi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı
Bu rezilliğe kim dur diyecek?

Kahreden olay! Polis memurunun kızı, babasının silahıyla canına kıydı
First Lady çıldıracak! İki liderin samimiyeti olay oldu