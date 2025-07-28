Aksu'da Kur'an Kursu Öğrencilerine Orman Yangınları Eğitimi

Isparta'nın Aksu ilçesinde yaz Kur'an kursuna giden çocuklara, ormanlık alandaki yangınların önlenmesiyle ilgili eğitimler verildi.

Kur'an kurslarının 4-16 yaş aralığındaki öğrencilerine, dini eğitimlerin yanı sıra ormanlar, orman yangınlarına sebep olan durumlar ve yangınlara karşı alınacak önlemlere ilişkin bilgiler sunuluyor.

Yenice Kur'an Kursu müezzin kayyımı İsmail Altunateş, AA muhabirine, yurt genelindeki yangınlara dikkati çekmek ve orman yangını bilincini artırmak için öğrencilerle ormanlık alanda bir araya geldiklerini söyledi.

Aksu Orman İşletme Şefi Ahmet Göl ise yaşanan orman yangınlarının çoğunun insan kaynaklı olduğunu belirterek, "Ormanlara çöp atmayalım, belirlenen yerler haricinde ateş yakmayalım, yaktığımız ateşleri tam anlamıyla söndürelim. Herhangi bir yangın belirtisi olursa 112 ekiplerine bildirelim." dedi

Kur'an kursu öğrencilerinden Alaattin Selman Önder de ormanlara çöp atılmaması ve ormanların korunması çağrısında bulundu.