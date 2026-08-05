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Aksu'da Kaldırım İşgali Denetimi

Aksu'da Kaldırım İşgali Denetimi
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Antalya Aksu'da belediye ekipleri kaldırım işgallerine, dilencilere ve hanutçulara yönelik denetim yaptı. Zabıta ve emniyet destekli çalışmalarda işletmelere cezai işlem uygulandı, masa-sandalye ve ürün teşhirleri kaldırıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye ekipleri, ilçe genelinde kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Aksu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kamu düzenini korumak, ilçe sakinlerinin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı.

Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, kaldırım işgallerine müdahale edilerek masa, sandalye ve ürün teşhirleri kaldırıldı.

Denetimlerde ayrıca, dilencilere yönelik gerekli yasal işlemler uygulanırken, hanutçular da kontrol edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile emniyet güçlerinin de destek verdiği denetimlerde, kurallara aykırı faaliyet gösteren işletmelere gerekli cezai yaptırımlar uygulandı.

Kaynak: AA
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