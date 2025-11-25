Haberler

Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
Güncelleme:
Antalya'nın Aksu ilçesinde yapılan gıda denetiminde, 25 ton son kullanma tarihi geçmiş tavuk ürünü ve bu tavuklardan imal edilen döner, ciğer, taşlık ve sucuk ele geçirildi.

  • Antalya'nın Aksu ilçesinde yapılan gıda denetiminde son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ürünü ele geçirildi.
  • Ele geçirilen ürünler arasında döner, ciğer, taşlık ve sucuk bulunuyordu.
  • Ürünler imha edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yapılan gıda denetiminde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ürünü ele geçirildi.
Aksu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin zabıta ekipleri, Çamköy Mahallesi'ndeki 4 soğuk hava deposu ile 1 iş yerinde gıda denetimi gerçekleştirdi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ile bu tavuklardan imal edilerek yeniden paketlenen ve satışa hazır hale getirilen döner, ciğer, taşlık ve sucuk ele geçirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, halkın sağlığıyla oynayanlara asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, denetimlerin süreceğini kaydetti.
Zabıta Müdürü Kaan Aydın ise halk sağlığını tehdit eden ürünlerin imha edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Güncel
Haber YorumlarıSadi:

Sık sık denetim olmalı ve ciddi cezalar verilmeli para ile beraber hapis cezası verilmelidir

Haber YorumlarıBARBAROS:

Cezalar ne olursa olsun suçlular suçu yakalanmayacağım mantığıyla işliyor. Bu mantıkla cezalar caydırıcı olamaz

Haber YorumlarıNowiwi İnternet Search Engine:

Ceza denen bir şey olmamalı. Sadece servis kesintisi denen bir şey olabilir ceza olarak. Yani diyelimki sen hükümetsin ve bir vatandaş hatalı şeyler yapıyor, böyle bir durumda ceza aynen şu türde olmalı.. Hükümet in hangi servislerinden yararlanıyorlarsa, kesinti yapılır. Hükümetden özür dilemeliler ve tekrar servis istek yapmalılar. Ben hükümet olsam bu türde ceza uygularım. Yani ya bana uyum sağlarsın yada KÜS olmalıyız. Küs yani servis kesintisi gibi küsmek mesela. Küsmek = Servis Kesintisi.

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

yedirmek duyezbir şey var, yedirene bir şey olmaz...

Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Memlekette bunlar hep oluyordu. Şimdi gündeme geldiği için dikkat çekiyor. Siz bunların bilerek ve yeni mi çıktığını zannediyorsunuz. İktidar ve devlet asli olarak görevini yerine getiremez oldu. Çünkü danışmanları ülkede sorunları görmezden geliyor ve liderlere bunları yansıtmıyorlar. Yakında CB bir organizasyon değişikliği yapar uzun zamandır kabine değişmedi

Haber YorumlarıNowiwi İnternet Search Engine:

Hükümet hakkında olumsuz bir şey söylememeliyiz. Sadece ne nasıl olursa daha doğru olur türünde bir şey söylemeliyiz. Hükümet insanlardan oluşmaktadır. İnsanlar ise YOKLUĞUN ne olduğunu bilmiyorlar olabilir çünkü kainat şans eseri var olmuştur YOKLUK da

Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Senin zekan yapay bile değil. Senin mesajların birine bir anlam mı taşıyor anlamıyorum. Adını değiştirip anlamsız cümleler ile birine şifreli mesaj yazdığını bile düşünüyorum

