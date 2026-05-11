Antalya'da Suriyeli Genç Akıntıya Kapılarak Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Aksu Çayı'na giren 22 yaşındaki Suriyeli Ahmet Mahmut S., kuvvetli akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda gencin cansız bedenine ulaşıldı.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Aksu Çayı'na giren Suriyeli Ahmet Mahmut S. (22), kuvvetli akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JSAK) ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Güloluk Mahallesi'nden geçen Aksu Çayı'nda meydana geldi. Sıcak havadan bunalan Suriyeli 3 arkadaş çay kenarına geldi. Bir süre vakit geçiren gençler ardından suya girdi. Akıntıya kapılarak sürüklenmeye başlayan Ahmet Mahmut S., arkadaşlarının gözleri önünde bir anda su içerisinde kayboldu. Panik yaşayan arkadaşlar bir süre Ahmet Mahmut S.'yi bulmak için suyun içinde arama yaptı. Ancak akıntının güçlü olması nedeniyle başarılı olamadılar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri, itfaiye, AFAD ve JSAK timleri sevk edildi. Bölgeye gelen içay çevresinde ve su üzerinde arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ahmet Mahmut S.'nin arkadaşları ekiplere nerede akıntıya kapıldığına dair bilgiler verdi. Dalgıç ekipleri belirlenen bölgelerde dalış yaptı. Suda çalışmalar akıntının güçlü olması nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğü öğrenildi. Sağlık ekipleri bölgede hazır bekletilirken, Ahmet Mahmut S.'nin suya girdiği bölgeden yaklaşık 65 metre uzaklıkta su altında cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme sürdükrülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
