Akşener yeni bir ittifak mı kuracak? İYİ Parti'den 3. yol çıkışı

6'lı Masa'dan kalkan Akşener, İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve başdanışmanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Saatler süren görüşmenin ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, "Türk siyasetinin 21 yıllık tıkanmışlığına son verecek bir '3. yol' açacak olmanın mutluluğu içerisindeyim." açıklamasında bulundu. Akalın'ın bu sözleri "İYİ Parti yeni bir ittifak kuracak" şeklinde yorumlandı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmaylarıyla görüşmelerine devam ediyor. Akşener, İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve başdanışmanları ile genel merkez ek binasında bir araya geldi.

İYİ PARTİ'DEN 3. YOL VURGUSU

Parti paydaşlarının fikir alışverişinde bulunduğu toplantı sonrası İYİ Parti Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Akalın, saatler süren toplantının ardından 3. yol vurgusu yaptı.

YENİ BİR İTTİFAK MI KURACAKLAR?

Akalın paylaşımında, "Genel Başkanımızın başkanlığında fevkalade verimli bir değerlendirme toplantısı yaptık. Kuruluş mücadelemizin amacı olan Türkiye'yi müstakilen yönetme iddiamızın gereği olarak Türk siyasetinin 21 yıllık tıkanmışlığına son verecek bir '3. yol' açacak olmanın mutluluğu içerisindeyim." ifadelerini kullandı. Akalın'ın bu sözleri "İYİ Parti yeni bir ittifak kuracak" şeklinde yorumlandı.

KÜRŞAD ZORLU: HALKIN İRADESİ KAZANACAK

Öte yandan toplantı sonrası paylaşım yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise, "İYİ Parti demokrat, milliyetçi ve kalkınmacı yaklaşımıyla Türk milletinin makul çoğunluğunu esas almaktadır. Milletimize sözümüzdür. Türkiye'nin ucube sistemle yüzleştiği bu karanlık dönemde ülkemizin Milli Merkezi İYİ Parti güneşiyle aydınlanacak ve halkın iradesi kazanacaktır." açıklamasında bulundu.