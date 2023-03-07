Akşener: Kılıçdaroğlu HDP ile görüşebilir ama taleplerini masaya asla getiremez

İYİ Parti lideri Meral Akşener katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile olası görüşmesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HDP'nin 6'lı Masa'da olmadığını belirten Akşener, "CHP, HDP ile görüşebilir bu net ama HDP'nin taleplerini bizim olduğumuz masaya asla getiremez" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener Habertürk canlı yayınında Fatih Altay'lının sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Akşener, HDP ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"HDP MASADA YOK"

HDP'nin 6'lı Masa'da olmadığını vurgulayan Akşener, "O masada defalarca iddia edildiği gibi, HDP yok. Mithat Hoca'nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı söylemler oldu. Ben o söylemlerin her birini bu ucube sistem ateşine odun atmaktır dedim. Bu sağduyunun devam etmesi ve derinleşmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"CHP, HDP İLE GÖRÜŞEBİLİR AMA TALEPLERİNİ MASAYA GETİREMEZ"

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile olası görüşmesini saygıyla karşılayacağını belirten Akşener, "Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net ama HDP'nin taleplerini bizim olduğumuz masaya asla getiremez" dedi.

HDP, KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Mithat Sancar, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilan etmesinin ardından CHP liderine bir çağrı yapmıştı. Sancar, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz. Hedefimiz demokrasi, adalet, özgürlüktür. Esas olarak ilkeleri konuşmak istiyoruz. Pazarlık için değil; Cumhurbaşkanlığının hangi ilkeler üzerinde durulacağı, geçiş sürecinin nasıl olacağı ve bu dönemde nelerin acil olarak yapılması gerektiği konularını konuşacağız. Bir pazarlık, bakanlık münazarası, münakaşası bizim gündemimizde değil. Temel mesele Türkiye'de toplumun çoğunluğunun isteği olduğuna inandığımız demokratik değişimi sağlayacak uzlaşmayı başarmak." demişti.