Akşener, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i Ziyaret Etti - Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret etti. Fatma Kaplan Hürriyet, Akşener'e, 1995'te Kocaeli'nden milletvekili adayı olduğu seçim sürecindeki çalışmaları sırasında çekilen fotoğraflarının yer aldığı 'Meral Abla' adlı albümü hediye etti.

Esnafın sorunlarını dinlemek için bugün Kocaeli'nde bulunan Meral Akşener, İzmit Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'le görüştü. Ziyarette Akşener'e, eski bir fotoğrafının renkli hali hediye edildi. Akşener, "Burada 24-25 yaşlarındaydım. Nişanlıysam 24, evliysem 25 yaşındaydım. Bu fotoğrafın siyah-beyazı var bende. Muhteşem olmuş" dedi.

Fatma Kaplan Hürriyet, Akşener'e, 1995'te Kocaeli'nden milletvekili adayı olduğu seçim sürecindeki çalışmaları sırasında çekilen fotoğraflarının yer aldığı 'Meral Abla' adlı albümü hediye etti. Hürriyet, "Hatıra olsun dedik. O dönemdeki seçim çalışmalarınız. İzmit'teki yerel çalışmalarınız" diye konuştu. Akşener de "Bu çok makbule geçti" karşılığını verdi.

Meral Akşener'e, üzerinde "İzmitli Akşener" yazan 41 numaralı Kocaelispor forması da hediye edildi.