Akşener'in "Korkak" sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor

İYİ Parti'de seçim sonrası başlayan kriz istifalarla birlikte artarak devam ediyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in partisine yönelik bir operasyon olduğunu ifade etmesi ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı korkak ilan etmesi büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili üstü kapalı bir yorum yapan İmamoğlu, "Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik eski dosttan düşman olmaz." dedi.

İstifaların peş peşe yaşandığı İYİ Parti'de sular durulmuyor. Partisine dışarıdan müdahale edildiğini belirten Genel Başkan Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da sert sözlerle yüklenip "Korktular cumhurbaşkanı adayı olmayı kabul etmediler" dedi. Bu sözlere üstü kapalı değinen İmamoğlu, "Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik eski dosttan düşman olmaz" dedi.

AKŞENER'DEN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A: KORKTULAR

Bugün Uşak'ta konuşan ve partilerinin Genel İdare Kurulunun aldığı kararın ardından bir elin devreye girdiğini ve partililerine istifa çağrılarında bulunulduğunu dile getiren Akşener, şöyle konuştu: "Buradan ilan ediyorum, benim fikrim, benim talimatım; tek başına giriyoruz, her yerde tek başına. Ankara'da da İstanbul'da da tek başına giriyoruz.

Saraçhane'ye ikinci kere gittim. Bugün sövenler o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ne yaptım, boynumu eğdim, kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm, o masadan kovuldum. İkisi de korktu, kabul etmedi. Ben değil milletin istediğini kabul etmediler. Dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine ahlaki olarak karışmadık. 30 yıllık siyasi hayatımda hiç bunu yapmadım. Kongre yaptılar, üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın. Çünkü biz onların müstemlekesi olmuşuz onların kafalarında, öyle bir dünya yok."

Ekrem İmamoğlu

İMAMOĞLU: DOSTLARIMIZI BİZE KARŞI KIŞKIRTIYORLAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu açıklamanın hemen ardından Kurtköy Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. İYİ Parti lideri Akşener'e üstü kapalı yanıt veren İmamoğlu, "Yıllarca her oyunu denediler. Bir günümüz bile krizsiz geçmedi. Zannediyorlar ki biz bunları yıldırırız. Biz pes etmeyeceğiz siz pes edeceksiniz. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz aynı masayı paylaştığımız birlikte iş ürettiğimiz aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum.

"DOSTLAR OYUNA GELİYOR"

Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik eski dosttan düşman olmaz. Kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Benim Allah'ın bir lütfu, kötü sözleri kulağım hiç duymuyor."