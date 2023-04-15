Akşener'in danışmanı aday gösterilmeyince AK Parti'ye geçti

Ak Parti'nin Kayseri milletvekili adayları Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Danışmanı Hasan Sami Özvarinli de Ak Parti'ye katıldı.

ÖZHASEKİ İLE YANYANA OTURDU

Aday tanıtım programında Özvarinli ile AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile yan yana oturdu.

ADAY GÖSTERİLMEYİNCE PARTİ YÖNETİMİNE TEPKİ GÖSTERDİ

14 Mayıs seçimleri için İYİ Parti'den Kayseri milletvekili aday adayı olarak başvuran ancak aday listesinde yer almayan Özvarinli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İYİ Parti yönetimine tepki gösterdi.

"SATILIĞA ÇIKMIŞ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİ"

Bir süredir listelerdeki isimleri eleştiren Özvarinli, bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun kavruk tenli çocukları ülkeyi yönetecekti, milliyetçiler iktidara yürüyecek ve en başta Ülkücüler olacaktı. Bu ideallerle yola çıktık! Varımızı yok ettik, hatıralarımızı tükettik. Geldiğimiz noktada ise satılığa çıkmış milletvekili aday listeleri bizi karşılamakta" ifadelerini kullandı.