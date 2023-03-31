Akşener'in AK Partili belediye başkanına yaptığı uyarı törenin önüne geçti: Sen alkışlamasaydın

İBB, Gaziosmanpaşa'da Halit Kıvanç Şehir Stadı'nı hizmete sokarken, törende ilginç anlar yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti lideri Meral Akşener'i selamlamasını AK Partili Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Usta da alkışladı. O sırada Akşener'in Usta'ya, "Sen alkışlamasaydın." demesi dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nı törenle hizmete açtı. Türk spor ve televizyon tarihinin duayen ismi merhum Halit Kıvanç'ın adının verildiği stadyumun açılış törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta katıldı.

"SEN ALKIŞLAMASAYDIN"

Törende ilginç anlar yaşandı. Ekrem İmamoğlu, törendeki konuşması sırasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'i selamladı. İmamoğlu'nun Akşener'i selamlamasını AK Partili Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da alkışladı. O sırada Akşener'in Usta'ya, "Sen alkışlamasaydın" dediği görüldü. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

"SİLAH DEVRİ BİTMİŞTİR"

Öte yandan törenin açılış konuşmasını yapan Hasan Tahsin Usta, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik silahlı saldırıyı kınayarak "Biz terörün her türlüsünü her yerde sonuna kadar kınıyoruz. Böyle kabadayılıkla, silahla artık işler yürümüyor. Silah devri bitmiştir. Fikir, proje devri, hizmet devri, kalem devri başlamıştır. Özellikle Gaziosmanpaşa Meydanı'ndan silahların susturulmasını, barışın, özgürlüğün, hoşgörünün, milletle birlikte bir arada yaşama kültürünün gelişmesini ümit ediyorum" dedi.