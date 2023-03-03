İYİ Parti'nin 6'lı Masa'dan kalkmasının ardından İnce'nin geçmişte yaptığı konuşma yeniden gündem oldu

İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan kalkmasıyla, Memleket Partisi Muharrem İnce'nin önceden katıldığı bir program yeniden gündem oldu. Programda "Millet İttifakı dağılır. Kılıçdaroğlu, adaylığını masaya kabul ettiremez. Ettirirse Akşener ayrılır, başka ittifaklar doğar. Oradan hiçbir şey çıkmaz" diyen İnce, olacakları önceden bilmesiyle dikkat çekti.

6'lı Masa 12. toplantısını dün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantı sonrası 6 siyasi parti liderinin imzasını taşıyan metinde ortak aday konusunda uzlaşıldığı ve ismin pazartesi günü açıklanacağı belirtildi. Ancak toplantıdan bir gün sonra İYİ Parti kazan kaldırdı ve masadan kalktı.

İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKTI

İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün yaptığı açıklamada 5 siyasi parti liderinin aday için Kılıçdaroğlu'nu önerdiğini, kendilerinin ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu önerdiklerini belirterek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktı.

İNCE'NİN GEÇMİŞTE YAPTIĞI KONUŞMA GÜNDEM OLDU

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Memleket Partisi Muharrem İnce'nin geçmişte katıldığı bir programda söyledikleri tekrar gündem oldu. İnce'nin programda olacakları önceden noktası, virgülüne kadar doğru bilmesi dikkat çekti.

"AKŞENER MASADAN AYRILIR"

İnce, söz konusu programda "Millet İttifakı dağılır. Kılıçdaroğlu, adaylığını masaya kabul ettiremez. Ettirirse Akşener ayrılır, başka ittifaklar doğar. Oradan hiçbir şey çıkmaz" ifadelerini kullandı.