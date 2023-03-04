Akşener hakkındaki sözleri sonrası CHP'den ihraç edilen Yaşar Okuyan: Bir sene önce Kılıçdaroğlu'na 'Dikkat edin' dedim

Meral Akşener'e "Altılı Masa'yı dağıtırsa elimdeki belgeleri açıklarım" tehdidinde bulunmasının ardından İYİ Parti'nin tepkileri sonrası CHP ile ilişiliği kesilen Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, yaşanan son gelişmeleirn ardından yeni açıklamalarda bulundu. Okuyan, "Bir sene önce 6'lı Masa kurulurken Sayın Kılıçdaroğlu'na arz ettim. 'Bakın burada dikkat edin' dedim. Benim için şaşırtıcı olmadı" diye konuştu.

Bir dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak da görev yapan ve 2019'da CHP'ye katılan Yaşar Okuyan, 6 Şubat'ta Meral Akşener'e yönelik "Altılı Masa'yı dağıtırsa elimdeki belgeleri açıklarım" tehdidinde bulunmuştu. İYİ Parti'nin tepkileri sonrası Okuyan'ın CHP ile ilişiliği kesilmişti. Akşener'in 6'lı masada kriz çıkaran açıklamaları sonrası Okuyan, Independent Türkçe'ye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA "DİKKAT EDİN" DEDİM

Okuyan, "52 yıllık gazeteciyim. 52 yıldır da siyasi mücadelenin içinden geliyorum. Bu tecrübe demektir. Meral Hanım'ın geçmişini, ne yapabileceğini biliyorum. Yeni değil. Bir sene önce 6'lı Masa kurulurken Sayın Kılıçdaroğlu'na arz ettim. 'Bakın burada dikkat edin' dedim. Benim için şaşırtıcı olmadı. Depremden iki gün önce bir mahali televizyonda 'O bozacak. Bozmaya kalkma, sokağa çıkamazsın' dedim. Benim içim rahat. İnsanlar daha iyi anladılar bizi. Problem yok." ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ İNTİHAR ETTİ"

Sözlerini sürüyen Okuyan, "Deprem olmasaydı çok daha net şeyler söyleyebilirdim. Depremin etkisi ölçümlenemediği için bu gelişme partiler adına ne getirir, ne götürür bilemiyorum. Arkadaşlar çalışıyorlar. Şu an ihtiyatlı konuşmamın nedeni depremin partilere artı ve eksi etkilerini bilmiyor olmamdan kaynaklanıyor. Onu bilirsem daha net konuşurum. Ama ben İYİ Parti'nin intihar ettiğini düşünüyorum. Çünkü yüzde 15 civarında olan oyunda CHP sempatizanlarının oyları da var. Ve göreceğiz seçimde en az 5 puana mal olacak. 5 puanı aşağı inecek asgari." dedi.

"NİYE İMZA ATTIN ORAYA"

Son gelişmeler nedeniyle İYİ Parti'ye tepki gösteren Okuyan, "İYİ Parti ne yapacak? Bir gün önce imzaladığın şeyi inkar ediyorsun. Niye imza attın oraya?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan ve 2019'da CHP'ye katılan Yaşar Okuyan, 6 Şubat tarihinde bir televizyon programında İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik ifadeleriyle gündem olmuştu. İYİ Parti'nin "Kılıçdaroğlu kazanamaz" algısını organize ettiğini iddia eden Okuyan, elinde Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler olduğunu ve Altılı Masa'yı dağıtması durumunda bunları açıklayacağını söyleyerek tehditte bulunmuştu.

Deprem sonrasında Okuyan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi gündem yarattı. İYİ Parti'nin tepki gösterdiği paylaşımım sonrası Okuyan'ın CHP ile ilişiğinin kesildiği bildirildi. Partiden yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan'ın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanılmıştı.