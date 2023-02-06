Akşener: Eski İl Başkanımız Süleyman Sarıbaş'ın Kardeşi, Çocukları ve Torunlarının Deprem Felaketinde Vefat Ettiklerini Öğrendim
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Değerli dava arkadaşım, Malatya eski il başkanımız Süleyman Sarıbaş'ın kardeşi, çocukları ve torunlarının yaşadığımız deprem felaketinde vefat ettiklerini üzüntüyle öğrendim. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Değerli dava arkadaşım, Malatya eski il başkanımız Süleyman Sarıbaş'ın kardeşi, çocukları ve torunlarının yaşadığımız deprem felaketinde vefat ettiklerini üzüntüyle öğrendim. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, deprem nedeniyle eski İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş'ın yakınlarının hayatını kaybettiğini duyurdu. Akşener, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:
"Değerli dava arkadaşım, Malatya eski il başkanımız Süleyman Sarıbaş'ın kardeşi, çocukları ve torunlarının yaşadığımız deprem felaketinde vefat ettiklerini üzüntüyle öğrendim. Ruhları şad, mekanları cennet olsun…"