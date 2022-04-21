Akşener'e Dert Yanan Esnaf: "Hayvancılık Bitik, Mazot En Büyük Sıkıntımız, Yem Yine Öyle, Hangi Birisini Sayayım Ki"

Haber: MAHİR BAĞIŞ - Kamera: ÜNAL AYDIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kırşehir Boztepe'de esnafın derdini dinledi. Hayvancılıkla uğraşan bir esnaf Akşener'e; "İşler şu anda kötü, iyi demek hata. Hayvancılık bitik, mazot en büyük sıkıntımız, yem yine öyle hangi birisini sayayım ki… En büyük sıkıntı mazot. Her şeyi mazotla alıyoruz" diye dert yandı. Başka bir esnaf ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye göndermede bulunarak; "Gözlerimiz çok ışıldıyorsa işlerimiz iyidir ama şöyle bakıyorum genelde gözleri ışıldayan hiç kimse yok, ülkenin gidişatını iyi değil. Muhalefet çok ciddi görevler düşüyor" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırşehir'de esnafın ve yurttaşların derdini dinlemeye devam ediyor. Akşener Kırşehir'in Akpınar ilçesinden sonra Boztepe ilçesindeki esnafı ziyaret etti, yurttaşlarla sohbet etti.

Akşener'in ziyaret ettiği bir besici "İşler şu anda kötü, iyi demek hata. Hayvancılık tabanda, bitik, mazot en büyük sıkıntımız, yem yine öyle hangi birisini sayayım ki… En büyük sıkıntı mazot. Her şeyi mazotla alıyoruz. Sıkıntı büyük, paramız pulumuz yetmiyor. Biriktirdiklerimizi yiyip onunla geçiniyoruz. Eskiden cebimize 500 TL para koyuyorduk bir haftada yiyorduk şimdi bir günde yiyoruz" diye konuştu.

Akşener'in kent meydanında ziyaret ettiği kasap ise "İşleriniz nasıl" sorusuna; "Durgun geçiyor tabii ki hayat pahalılığından. Çok zor durumdalar, alan da satan da zor durumda" yanıtını verdi. Akşener'in "Etin kilosu kaça, ne kadar alıyor insanlar" sorusuna ise esnafın yanıtı "125-130 lira civarında, tüketim çok az burada. Genelde tavuğun sürümü fazla" oldu.

"9 YILDIR BURADAYIZ HİÇ BÖYLE BİR DÖNEM GÖRMEDİK. KARA KARA DÜŞÜNÜYORUZ, SATSAK MI SATMAKSA MI DİYE"

Tarım ilaçları satan bir esnaf da Akşener'e dükkanı satmayı düşündüğünü söyledi. Esnaf "Zamlara yetişemiyoruz, sattığımızı yerine koyamıyoruz. Harmandan harmana kesimden kesime ödeme alıyoruz. 9 yıldır buradayız hiç böyle bir dönem görmedik. Kara kara düşünüyoruz, satsak mı satmasak mı" diye konuştu.

BAKAN NEBATİ'YE "IŞILTI" GÖNDERMESİ

Bir diğer besici de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Gözlerime bakar mısınız ne görüyorsunuz… Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" sözlerine gönderme yaptı ve şunları söyledi:

"Gözlerimiz çok ışıldıyorsa işlerimiz iyidir ama şöyle bakıyorum genelde gözleri ışıldayan hiç kimse yok, ülkenin gidişatını iyi değil. Muhalefet çok ciddi görevler düşüyor. 15-20 yıl öncesine bakmak lazım bu iktidar gelmeden ülke neredeydi geldikten sonra nereye gitti onu değerlendirmek lazım. Biz çiftçilik yaptığımız için şunu biliyorum, gençlik yıllarımızda 1 kilo buğday verdiğimizde en az iki litre mazot iki litre gübre alma gücüne sahiptik."

"ŞU ANDA DÖRT MÜŞTERİ OLDU"

Bir berber ise; "İdare edilecek gibi değil artık durum bayağı bir kötü. Şu anda dört müşteri oldu. Yetmiyor, yetse ne olacak akşama kadar 200 TL alsak ne olacak bir zeytin yağı alamadıktan sonra, durum vahim. Biliyorum herkes şikayetçi, son 10 yılın en kötü yılını yaşıyoruz şu anda. Üç çocuk okutuyorum ustura makasla. Sizi dört gözle bekliyoruz, her zaman yanınızdayım" sözleriyle Akşener'e dert yandı. Akşener'in cevabı ise "Allah beni sizlere karşı utandırmasın" yanıtını verdi.

"EVİMİZE EKMEK GÖTÜREMİYORUZ AÇIKÇASI, BİTİK HALDEYİZ."

Akşener, "Her çarşamba bu gezdiğimiz yerlerle ilgili konuşma yapıyorum. Bugün ilk defa bir şey sordum çarşamba günü ben ne diyeyim, siz ne istiyorsunuz bu iktidardan, ne yapmalarını söyleyeyim" diye sorduğu minibüsçü şu yanıtı verdi:

"Daha ne kadar zam yapacaklar biz kendimizi ona göre hazırlayalım, ona göre tedbirimizi alalım. Mazot parası bulamıyoruz, BAĞKUR primlerimizi yatıramıyoruz. Evimize ekmek götüremiyoruz açıkçası, bitik haldeyiz. Ekstra devletin yetki belgeleri var onun boğuşuyoruz. Aktif çalışan 16 minibüsümüz var çalışan. Kredi kartımızı patlamak üzere, arabamızın deposu 100 litre alıyor 100 litre kar edelim diye gidiyoruz kredi kartından alıyoruz, ödemeye gelince de takılıp kalıyoruz. Yaşamaya çalışıyoruz."