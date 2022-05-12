Akşener'den "Kaftancıoğlu" Mesajı: "Dünün Mağdurlarının, Bugün Mağrur Olduğu Bu Ucube Sistem, Türkiye'yi Daha Fazla Taşıyamaz" - Haberler

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Akşener'den "Kaftancıoğlu" Mesajı: "Dünün Mağdurlarının, Bugün Mağrur Olduğu Bu Ucube Sistem, Türkiye'yi Daha Fazla Taşıyamaz"

ANKA - Mahir Bağış - Güncel
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Akşener'den 'Kaftancıoğlu' Mesajı: 'Dünün Mağdurlarının, Bugün Mağrur Olduğu Bu Ucube Sistem, Türkiye'yi Daha Fazla Taşıyamaz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından, “Dünün mağdurlarının, bugün mağrur olduğu bu ucube sistem, Türkiye’yi daha fazla taşıyamaz” açıklamasını yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından, "Dünün mağdurlarının, bugün mağrur olduğu bu ucube sistem, Türkiye'yi daha fazla taşıyamaz" açıklamasını yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Merkezi'nin konu ile ilgili yazılı açıklamasını paylaşan Akşener'in mesajı şöyle:

"Dünün mağdurlarının, bugün mağrur olduğu bu ucube sistem, Türkiye'yi daha fazla taşıyamaz. O sandık gelecek, bu vesayet bitecek."

ANKA / Mahir Bağış - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Güncel, Haberler

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