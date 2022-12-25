Akşener'den kadınların üniversiteye girmesini yasaklayan Taliban'a sert tepki: Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kadın öğrencilerin üniversitelere girmesini yasaklayan Taliban yönetimine çok sert tepki gösterdi. Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kadınları insan değil, köle olarak gören ucube bir anlayışın; Afganistan'da kız çocuklarının okula gitmesini yasaklaması ve bunu yüce dinimizi alet ederek meşrulaştırmaya çalışmasını en sert şekilde kınıyorum. Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Afganistan'da Taliban yönetiminin kadın öğrencilerin üniversitelere girişini yasaklamasına ilişkin karar deyim yerindeyse dünyayı ayağa kaldırdı.

BİR TEPKİ DE AKŞENER'DEN GELDİ

Türkiye'den de karara art arda birbirinden sert tepkiler gelirken, bu çıkışların sonuncusu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den oldu.

"KADINLARI İNSAN DEĞİL, KÖLE OLARAK GÖREN UCUBE ANLAYIŞ"

Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Kadınları insan değil, köle olarak gören ucube bir anlayışın; Afganistan'da kız çocuklarının okula gitmesini yasaklaması ve bunu yüce dinimizi alet ederek meşrulaştırmaya çalışmasını en sert şekilde kınıyorum. Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz.

"KADIN BENLİĞİNİN SÖMÜRÜLDÜĞÜ BİR DÜZEN SORGULANMALI"

"Kadın yükselmezse alçalır vatan" sözlerinden aldığımız ilhamla, bizler biliyoruz ki; Hangi rejim, din, aidiyet, mezhep, ideoloji ve hangi gerekçeyle olursa olsun; Kadının bedeninin ve benliğinin çiğnendiği, sömürüldüğü bir düzen sorgulanmaya mahkûmdur.

"KADINLARIN YANINDA DİMDİK DURMAK BİR MEDENİYET VAZİFESİDİR"

Çünkü; İran'da Mahsa Amini kızımızın katledilmesine verilen toplumsal tepki de göstermektedir ki; Hürriyet kadınların omuzlarında yükselir. İstibdat ise kadınların acılarından beslenir. İşte bu zulme karşı kadınların yanında dimdik durmak, bir medeniyet vazifesidir."

NE OLMUŞTU?

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Yüksek Öğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim, 22 Aralık'ta Afganistan Devlet Televizyonunda katıldığı bir programda, üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınmasına örtünme, karma eğitim, seyahatler ve konaklama gibi konularda gördükleri sorunları gerekçe göstermişti.

Nedim, yüksek öğretim alanında Taliban yönetiminin getirdiği kuralların düzgün bir şekilde uygulanmadığını savunarak, "Üniversitelerde kız öğrencilerin örtünme kurallarına riayet etmediğini, yasağa rağmen halen bazı üniversitelerde karma eğitimin devam ettiğini, kız öğrencilerin üniversite eğitimi için farklı vilayetlere gidip ailesi ya da herhangi bir 'mahremi' olmadan orada yaşaması ve buradaki yurtlarda kalmasının uygun olmadığını ve üniversitelerdeki bazı bölümlerde kız öğrencilerin eğitim almaması gerektiğini" söylemişti.