Akşener'den Erdoğan'a: 'Biz de Devlet Yönetimindeki Beceriksizliğini Örtbas Etmek İçin Gençleri Suçlamaya Çalışan Bu Basiretsizliğe Acıyarak...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Süfli heveslerle ellerin, yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi. Akşener, “Biz de günde 10 milyon lira harcadığı şatafatlı sarayından atıp tutarak, devlet yönetimindeki beceriksizliğini örtbas etmek için gençleri suçlamaya çalışan bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Süfli heveslerle ellerin, yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Akşener, "Biz de günde 10 milyon lira harcadığı şatafatlı sarayından atıp tutarak, devlet yönetimindeki beceriksizliğini örtbas etmek için gençleri suçlamaya çalışan bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz" dedi.

Meral Akşener, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da yapımı tamamlanan Etlik Şehir Hastanesi'nin dünkü açılış töreninde söylediği "Sırf daha iyi arabaya binmek, sırf daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli (adi, aşağılık, bayağı) heveslerle ellerin, yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum" sözlerinin yer aldığı haberi alıntıladı ve şunları kaydetti:

"Biz de günde 10 milyon lira harcadığı şatafatlı sarayından atıp tutarak, devlet yönetimindeki beceriksizliğini örtbas etmek için gençleri suçlamaya çalışan bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz."