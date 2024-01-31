Akşener: Bizi engellemek isteyen Beştepe değil, Saraçhane

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, "Bugüne kadar karşımıza nice engeller, iftiralar, yalanlar çıktı. Türlü baskılarla, tehditlerle, linçlerle mücadele ettik. Ama bu defa öncekilerden farklı ve ilginç olarak önümüze bu engeli çıkartan iktidar değil, ana muhalefet. Bizi sansürlemek isteyen, bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, İyi Parti'nin haftaya ilginç ve bir o kadar da manidar bir olayla başladığını belirterek, "Gerçekten ibretlik bir manzarayla karşı karşıyayız. Görünen o ki; görüşleri fark etmeksizin siyasetteki herkes bizden çok rahatsız. İktidar, kurulduğumuz günden beri bizden çok rahatsızdı, zaten biliyorduk. Eski HDP'liler, yeni DEM'liler zaten ezelden beri bizden çok rahatsızdı, onu da biliyorduk. Son dönemdeyse artık açıkça görmeye başladık ki; meğer ana muhalefet partisi de bizden çok rahatsızmış. Hal böyleyken ittifak sisteminden beslenen bu kadar çok aktörü, aynı anda rahatsız ediyorsak bu ne demektir, biliyor musunuz? Milletimiz için çok doğru şeyler yapıyoruz demektir. Bugüne kadar karşımıza nice engeller, iftiralar, yalanlar çıktı. Türlü baskılarla, tehditlerle, linçlerle mücadele ettik. Ama bu defa öncekilerden farklı ve ilginç olarak önümüze bu engeli çıkartan iktidar değil, ana muhalefet. Bizi sansürlemek isteyen, bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane" diye konuştu.

'SEÇİM BİLBORDLARIMIZ ENGELLENİYOR'

Her siyasi parti gibi seçim kampanyasının hazırlıklarını tamamladıktan sonra bir şirketle anlaşarak Ankara, İstanbul ve İzmir'de, bilbordlar (ilan panosu) kiraladıklarını aktaran Akşener, "Şirketle yaptığımız anlaşmaya göre; standart bir uygulamayla belediyelerden onay alındıktan sonra bilbordlarımız geçtiğimiz pazar akşamı asılacak, pazartesi sabahı da sokaklarda görünür olacaktı. Ama ne oldu biliyor musunuz; bilbord görsellerimiz baskıya gitti. Ancak ne hikmetse basımı yapılan bilbordlarımızın fotoğrafları çekilip birilerine gönderilmiş. Sonra da İstanbul'da şirkete bir telefon gelmiş. Peki telefonda ne denmiş, biliyor musunuz? 'Bunları asmayacaksınız.' Üstelik, sadece İstanbul'da değil; Ankara ve İzmir'de de asılmayacakmış. Sonra da 'Eş başkanlık' deyince alınıyorlar. Gelen bu telefonun üzerine şirket de haliyle korkmuş, tedirgin olmuş. Uygulanan bu korkutma taktiği, size de bir yerden tanıdık geliyor mu" ifadelerini kullandı.

'SAYIN KILIÇDAROĞLU BUNA CEVAP VERMEK ZORUNDASINIZ'

Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Eskişehir'de yaptığı konuşmada İYİ Parti ile ilgili iddialarda bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bizimle ilgili imanın ötesine geçen AK Parti ile tuhaf bazı alışverişlerimiz olabildiğini ifade eden bir konuşma yaptı. Bana göre çok ağır bir iftira, bir isnatta bulundu. Buradan Sayın Özel'e sesleniyorum, bunun cevabını vermek zorundasınız muhterem. Siz bilmeyebilirsiniz. 2017'de biz 'hayır' oyu kullanmak üzere kampanya yaptık. Partimiz martimiz yok. Şimdi eski genel başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu'na gidin sorun; 'Meral Akşener ve arkadaşlarına Cumhuriyet Halk Partisi 1 liralık yardım yapmış mı?' Biliyorum ki cevabı hayır. Sonra partimizi kurduk. Nelerle karşılaştık herkes biliyor. O dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi ve emrinde olan belediyeler eliyle bize 1 lira, 1 kuruş para yardımı yapmış mı? Sayın Kılıçdaroğlu, buna cevap vermek zorundasınız, bu işin peşini bırakmayacağım. Biz sürünürken başımız dimdik gezdik. En fazla aldığımız yardım, parasını ödediğimiz belediyelerin salonlarıdır. 2018'de beraber yol yürüdük. Henüz seçime girmemişiz. Devletin para yardımı yok. Sayın Özel, sorun genel başkanınıza. Siz o zaman grup başkanvekiliydiniz belki bilmiyorsunuzdur. 2018'de CHP ve onun belediyelerinden İYİ Parti'ye bu seçim esnasında 1 lira, 1 kuruş gelmiş midir, verilmiş midir? Bunun cevabını vereceksiniz. Bunu benim kaldırmam mümkün değil, vereceksiniz. Kendi imkanlarımızla sürünerek biz propaganda yaptık."