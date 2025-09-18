Akseki-Seydişehir Yolu Patlatmalı Çalışmalarla Yeniden Açıldı

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan ve patlatmalı yol çalışması nedeniyle ulaşıma kapatılan kara yolu, trafiğe açıldı.

Karayolları ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında yol, saat 10.00 itibarıyla yol ulaşıma kapatıldı.

Patlatma sırasında büyük bir gürültü ve yoğun toz oluştuğu görülürken, çalışmaların güvenlik önlemleri altında devam ettiği öğrenildi.

Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyardı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.