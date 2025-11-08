Akseki'de Tütün Kullanımına Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Akseki ilçesindeki üniversite öğrencilerine yönelik tütün kullanımına karşı farkındalık etkinliği düzenlendi.

Yeşilay Antalya Şubesi'nin ilçe temsilciliğince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu'nda "Öksürüğe Doğal Çözüm" temalı etkinlik kapsamında, tütün kullanımının akciğer sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı.

Etkinlikte, danışmanlık hizmeti veren Yeşilay'ın 115 destek hattı hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Akseki MYO Müdürü Recep Baltacı, bu tür farkındalık çalışmalarının öğrenciler için önemli olduğunu belirtti.