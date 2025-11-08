Haberler

Akseki'de Tütün Kullanımına Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen etkinlikte, tütün kullanımının akciğer sağlığına etkileri vurgulandı ve Yeşilay'ın destek hattı hakkında bilgiler verildi.

Akseki ilçesindeki üniversite öğrencilerine yönelik tütün kullanımına karşı farkındalık etkinliği düzenlendi.

Yeşilay Antalya Şubesi'nin ilçe temsilciliğince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu'nda "Öksürüğe Doğal Çözüm" temalı etkinlik kapsamında, tütün kullanımının akciğer sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı.

Etkinlikte, danışmanlık hizmeti veren Yeşilay'ın 115 destek hattı hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Akseki MYO Müdürü Recep Baltacı, bu tür farkındalık çalışmalarının öğrenciler için önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
