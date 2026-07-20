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Akseki'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

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Antalya Akseki'de Menteşbey ve Sarıhaliller arasındaki orman yangınına 9 helikopter, 3 uçak ve çok sayıda ekip müdahale ediyor.

(ANTALYA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip ve araçla müdahale ediliyor.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Akseki ilçesi Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ekiplerin yangına havadan ve karadan hızlı ve etkin şekilde müdahale ettiği belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarında 9 yangın söndürme helikopteri, 3 yangın söndürme uçağı, 45 arazöz, 21 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisinin görev aldığı ifade edildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, yangınla mücadelenin havadan ve karadan koordineli şekilde devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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