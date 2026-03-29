Konya yolunda kar yağışı

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı 1825 rakımlı Alacabel geçidinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilirken, ulaşım akışında herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı