Akseki'de Hipertansiyon Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Antalya'nın Akseki ilçesinde hipertansiyona dikkati çekmek amacıyla farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Akseki Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde, dünyada milyonlarca insanı etkileyen hipertansiyona yönelik vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılıyor, kan ölçümleri yapılıyor.

Ekipler ilçe merkezinin yanı sıra mahallerde de sokakları dolaşarak vatandaşlara bilgi veriyor, tansiyon ölçümü, kilo kontrolü ve vücut kitle indeksi hesaplamaları gerçekleştiriyor.

Sağlık Merkezi yetkilileri, "Kan basıncını ölçtür, kontrol altında tut, uzun yaşa" temasıyla vatandaşların tansiyon ölçümlerini düzenli yaptırmaları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmeleri gerektiğini vurguluyor.

Hipertansiyonla mücadelenin sadece bir gün değil, yıl boyunca süren bir bilinç gerektirdiğini belirten yetkililer, vatandaşları düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaları konusunda uyarıyor.