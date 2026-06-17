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Akşehir'de halk eğitim yıl sonu sergisi açıldı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi Selçuklu Yunus Ertürk Anadolu Lisesi'nde açıldı. Kaymakam Mustafa Yiğit, kursiyerleri tebrik ederken, merkez müdürü 2025-2026'da 515 kurs ve 8 bin 402 kursiyer olduğunu belirtti.

Konya'nın Akşehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

Selçuklu Yunus Ertürk Anadolu Lisesi'nde, Akşehir Şehit Osman Aydoğan Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen sergide, kursiyerlerin yıl boyunca el emeğiyle ürettiği ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, halk eğitim merkezlerinin bireylerin sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, kursiyerleri ve usta öğreticileri tebrik etti.

Merkezin Müdürü Ramazan Akkurt ise 2025-2026 döneminde toplam 515 kurs açıldığını, 8 bin 402 kursiyerin eğitim aldığını söyledi.

Kaynak: AA / Bayram Uygun
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