Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti hakkında yürütülen çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma sonucu, ilçedeki belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel