Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti hakkında yürütülen çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma sonucu, ilçedeki belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

