Haberler

Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda şüpheliler İ.E, A.K. ve A.K. yakalandı.

Ekipler, şüphelilerin bulunduğu araçta 38 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Zanlılardan A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.K. ile İ.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik

Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı

Aylar önce kimse tanımıyordu şimdi millet onun için birbirini eziyor
Ermenistan meclisinde siyaset değil Türk mutfağı konuşundu: Gündem 'Adana kebabı'

Mecliste siyaset değil Türk mutfağı konuşundu: Gündem 'Adana kebabı'
Hamburg'un forma tanıtımındaki kadın olay oldu

Viral olan video! Herkes bu kadını konuşuyor
Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na kızından duygusal mesaj

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun kızından mesaj var
Dembele gözlerden uzak tuttuğu eşiyle fotoğraf paylaştı, beğeni butonu çöktü

Sır gibi sakladığı eşiyle fotoğraf paylaştı, beğeni butonu çöktü