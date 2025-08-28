Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı. İ.D., tutuklanırken, F.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'nın Akşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çevre illerden Akşehir'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, D-300 kara yolunda durdurdukları araçta yaptıkları aramada uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan araçtaki İ.D. ve F.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan İ.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
