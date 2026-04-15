Akşehir'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Akşehir Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrencilerin hazırladığı 19 proje sergilendi. Fuara katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, sergilerin uzun bir hazırlık süreci olduğunu belirtti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, TÜBİTAK sergilerinin uzun ve emek isteyen bir hazırlık sürecinin ürünü olduğunu, fuarla öğrencilerin yaratıcılık ve el becerilerinin ortaya konulduğunu söyledi.
Açılışa, Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun