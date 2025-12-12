Akşehir'de kadınlara sürü yönetimi eğitimi verildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde sürü yönetimi kursu düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi tarafından Gedil Mahallesi'nde açılan kursta, buzağı gelişimi, beslenme, gebelik süreci gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Akşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Akkurt, kursun bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda planlandığını söyledi.

Vatandaşları yerinde eğitimle daha bilinçli üretim yapmasını istediklerini belirten Akkurt, "Sürü yönetimi kursu, köy gezilerimiz ve yaptığımız alan taramalarında ortaya çıkan ihtiyaçlardan biri olarak planlandı. Belirli zamanlarda ahırlara giderek hastalıklar ve doğum süreçlerini uygulamalı şekilde gösteriyoruz. Köyde hasta hayvan olduğunda öğretmenimiz sahada örnek müdahaleler yaparak eğitim veriyor." ifadelerini kullandı.

Kurs eğitmeni veteriner hekim Selma Köse ise kursun verimli geçtiğini, kadınların eğitime ilgisinin yoğun olduğunu kaydetti.

Gedil Mahallesi Muhtarı Ahmet Emir de kursun kadınların talebi üzerine açıldığını, eğitimden memnun olduklarını aktardı.