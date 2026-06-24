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Akşehir'de Halk Oyunları Şöleni

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Akşehir Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Türkiye'nin Adımları, Renkleri ve Sesleri" Halk Oyunları Gösterisi, yoğun katılımla gerçekleşti.

Akşehir Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen " Türkiye'nin Adımları, Renkleri ve Sesleri" Halk Oyunları Gösterisi, yoğun katılımla gerçekleşti.

Akşehir Kültür Merkezi'ndeki programda Antalya, Rize, Gaziantep, Bolu, Muğla, Van, Kırklareli, Mardin ve Akşehir yörelerine ait halk oyunları sahnelendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Program kapsamında destek veren kurum ve kuruluşlara plaket takdim edildi.

Öğrenci, öğretmen ve farklı meslek gruplarından oluşan ekiplerin gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı.

Programa Yunak Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Can Alperen Taşavlı, Akşehir Belediye Başkanı Nuri Köksal, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun
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