Haberler

Akşehir'de jandarmadan kaçak sigara operasyonları

Akşehir'de jandarmadan kaçak sigara operasyonları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan operasyonlarda 610 paket gümrük kaçağı sigara ve 1880 makaron yakalandı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 610 paket gümrük kaçağı sigara ve 1880 makaron ele geçirildi.

İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri Ş.Y. (55) yönetimindeki bir araçta arama yaptı.

Aramada, 610 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.

Öte yandan bir ihbarı değerlendiren ekipler, Seyran Mahallesi'nde H.S. (30) ve O.E'ye (32) ait iş yeri ile araçta yapılan aramada 1880 makaron, 14 paket kaçak sigara, 14 paket elektronik sigara likiti ve 99 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi

Bir yıldızı daha elden gidiyor! Bu sefer de Beşiktaş'a
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi

Bir yıldızı daha elden gidiyor! Bu sefer de Beşiktaş'a
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş

İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızını ikna ettiği maaş
Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar

Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar