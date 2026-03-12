Aksaraylı çiftçi tarlasına traktörle 'Korkma' yazdı

Aksaray'da çiftçi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünde 20 dekarlık tarlasına traktörle "Korkma" yazdı.

Merkez ilçeye bağlı Kutlu köyünde yaşayan 41 yaşındaki Kadir Filikçi, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde farklı bir etkinliğe imza atmak istedi.

Filikçi, tarlasına traktörün pulluğuyla toprakta iz bırakarak "Korkma" yazdı.

Çiftçinin yazdığı "Korkma" yazısı dronla görüntülendi.

Kadir Filikçi, gazetecilere, Aksaray Belediyesinin sosyal medya hesaplarından İstiklal Marşı ile ilgili yapılan paylaşımdan çok etkilendiğini söyledi.

Traktörünü Türk bayraklarıyla donatarak tarlasının yolunu tuttuğunu anlatan Filikçi, "Paylaşımda, Mehmet Akif Ersoy'un 'Korkma' diye başladığı İstiklal Marşı'mız içime dokundu. Biz çiftçiyiz, hayatımız toprağın içinde geçiyor. Ben de bu duyguyu nasıl ifade edebilirim diye düşündüm ve tarlama 'Korkma' yazmaya karar verdim. Bu toprakların üzerinde özgürce yaşıyorsak bu söz sayesinde." ifadelerini kullandı.