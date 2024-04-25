Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TÜBİTAK bilim fuarı ve resim sergisinin açılışına katıldı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TÜBİTAK bilim fuarı ve resim sergisinin açılış programına katıldı.

Hazım Kulak Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Vali Kumbuzoğlu, bilim ve bilimsel çalışmaların önemine dikkat çekerek bu konuda TÜBİTAK'ın önemli hizmetler verdiğini söyledi.

Fen ve teknoloji, mühendislik, matematik, kültürel miras ve tematik alanlarında proje hazırlayan gençleri tebrik eden Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Geleceğe yönelik proje insanı olmak, zamanı ve mekanı yönlendiren, yöneten muhteşem bir gençlik geliyor. Hangi dalda olursak olalım proje insanı olmak gerekiyor. İdealleri olan, geleceğe yönelik farklı gerçekler peşinde koşan, sürekli düşünen, sorgulayan gençlerimiz. Bunun mutluğunu bu sergilerde yaşıyoruz."

Konuşmaların ardından serginin açılışına yapan Kumbuzoğlu ve beraberindeki heyet sergiyi gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.