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Aksaray Valisi Kumbuzoğlu'ndan Kar Uyarısı: Dışarı Çıkmayın

Aksaray Valisi Kumbuzoğlu'ndan Kar Uyarısı: Dışarı Çıkmayın
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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Şehirdeki tüm birimlerin karla mücadele için hazırlıklı olduğunu belirten Vali, can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istedi.

Ortaköy yolunda yol açma çalışmalarına katılarak yerinde incelemelerde bulunan Vali Kumbuzoğlu gazetecilere burada yaptığı açıklamada, şehirde dün gece başlayan yoğun kar yağışının halen etkisini sürdürdüğünü belirterek, kent genelinde tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Vali Kumbuzoğlu, meteorolojinin uyarıları doğrultusunda hazırlıkların tamamlandığını ve geçen cuma günü düzenlenen, "Ağır Kış Şartları ve Karla Mücadele Toplantısı" sonrası görev dağılımının yapıldığını belirtti.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte İl Özel İdaresi, kaymakamlıklar, belediyeler, Karayolları Şube Müdürlüğü, UMKE, AFAD, jandarma, emniyet, 112 Acil Çağrı Merkezi, Medaş, Türk Telekom ve diğer birimlerin koordineli bir şekilde sahada olduğunu aktaran Vali Kumbuzoğlu, "70'den fazla ihbara müdahale edildi. 43 araç ve ekiple elektrik arızaları giderildi, elektrik kesintisi yaşanan bir bölge kalmadı. 5 trafik kazasına müdahale edildi; 66 vatandaş güvenli bölgelere taşındı. Trafik kazalarında can kaybı yaşanmazken, ahır ve ağıllarda hayvan telefi olmadı." dedi.

Sosyal medya kanalları ve basın yoluyla vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunulduğunu aktaran Kumbuzoğlu, "Zoraki olmadıkça dışarı çıkılmaması ve yapılan uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Kaan Recep Atalay - Güncel
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