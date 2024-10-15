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Aksaray Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümüne Sadece 2 Öğrenci Tercih Etti

Aksaray Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümüne Sadece 2 Öğrenci Tercih Etti
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Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yalnızca 2 öğrenci Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünü tercih etti. Öğrenciler, büyük sınıflarda bire bir eğitim almanın avantajlarını yaşarken, aynı zamanda atama konusunda olası zorluklar hakkında endişelerini dile getirdiler.

AKSARAY Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 40 kontenjanlı Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünü bu yıl 1'i Türkmenistan uyruklu, 2 öğrenci tercih etti. Öğrencilerden Kuddusi Çağrı Karakaya (19), "Derse ilk geldiğim gün şaşırdım. 40 kişilik sınıfta 2 kişiyle yüz yüze derslerimiz çok akıcı geçiyor" dedi.

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünü bu yıl 2 öğrenci tercih etti. 40 kontenjanı bulunan bölümde, Aksaraylı Kuddusi Çağrı Karakaya ve Türkmenistan uyruklu Veli Babanyazov (20), 40 ve 50 kişilik sınıf ve laboratuvarlarda 17 akademisyen kadrosuyla ders yapıyor. Bölümde üst sınıflarla birlikte ise bu yıl 110 öğrenci eğitim görüyor.

Sadece 2 öğrencinin eğitim almasına şaşırdığını belirten Kuddusi Çağrı Karakaya, şunları söyledi:

"Babam da öğretmen ve eğitim sektörünün uzun süredir içinde. Buraya gelmeye onun da etkisi oldu. Annem de benim öğretmen olmama sıcak bakıyor. Babam 25 yıllık sınıf öğretmeni. Okulumuzda 3 adet laboratuvarımız var. 50 kişilik laboratuvarlara gidince, kendimi boşlukta gibi hissetim. Ama deneylerimiz çok iyi oluyor. Hocalarımız bizimle bire bir ilgileniyor. Daha uzun süre deney yapabiliyoruz. Burası benim 9'uncu tercihimdi. Aslında daha iyi bölümler de olurdu. Çevre illeri yazdığım için kendi memleketim geldi. Derse ilk geldiğim gün şaşırdım gerçekten. Kocaman sınıfta sadece 2 kişi vardık. Avantajı ise ilerleyen yıllarda atama konusunda bir zorluk yaşayacağımızı düşünmüyorum. Burası bize bir dezavantaj gibi duruyor. 40 kişilik sınıfta 2 kişi ile yüz yüze derslerimiz çok akıcı geçiyor. Bunun yanında biraz da sıkıcı oluyor dersler. Şu anda hiçbir problem yaşamadık. Hedefim; fen bilgisi öğretmeni olmak. Yıl sonu veya ilerleyen yıllarda tercihim değişebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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