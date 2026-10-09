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Aksaray Ortaköy'de otomobil gişedeki bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybetti

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Aksaray Ortaköy'de otomobil gişedeki bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybetti
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Aksaray Ortaköy'de otomobil, otoyol gişelerindeki beton bariyerlere çarptı ve 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi; cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde otomobilin otoyol gişelerindeki beton bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Murat Furkan Kaynak (24) idaresindeki 07 LMY 09 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy gişelerindeki beton bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Kaynak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
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