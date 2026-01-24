Haberler

Aksaray'da et taşıyan TIR, bariyere çarpıp devrildi; 1 ölü

Aksaray-Konya kara yolunda bariyere çarpan et yüklü TIR'ın şoförü Rıza Er (56), kaza sonrası ağır yaralı olarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY- Konya kara yolunda bariyere çarpıp, devrilen et yüklü TIR'ın şoförü Rıza Er (56), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu 55'inci kilometresinde meydana geldi. Rıza Er yönetimindeki 68 BR 409 plakalı TIR, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Devrilen aracın kabininde sıkışan Er, ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede; Er'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Rıza Er'in cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

