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Aksaray'ın Paşacık Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Aksaray'ın Paşacık Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Aksaray'da Paşacık Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralanan sürücüler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Musa A. (45) yönetimindeki 68 ADK 364 plakalı otomobil, Paşacık Mahallesi'nde Beytullah O. (20) idaresindeki 68 ADV 952 plakalı araç ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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