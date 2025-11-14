Haberler

Aksaray Havzasında Obruklar Oluşmaya Başladı
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 5 metre çapında ve 15 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, yer altı sularının sınırsız olmadığını ve bilinçsiz su çekiminin bu durumu tetiklediğini belirtti. Özdemir, bölgedeki tarım uygulamalarının acilen değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

KONYA Ovası'nın ardından Aksaray havzasında da obruklar görülmeye başlandı. Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde pancar tarlasında 5 metre çapında ve 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, "Sular çekilince kireç taşlarında çökmeler meydana geliyor. Bölgede göller, dereler hepsi kurudu. Şu anda sadece yer altındaki sularımız kaldı. Vatandaşlarımız yer altında sınırsız su olduğu sanıyor. Ama yer altı suları sınırsız değil ve kendini yenileyen bir kaynak değil" dedi.

Konya Ovası'nda yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle oluşan ve çoğunlukla Karapınar ilçesinde gerçekleşen obruklar, son yıllarda aynı bölgedeki Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçelerinde de irili ufaklı obruk oluşumları gözlemleniyor. Konya Ovası'nı tedirgin eden obruklar Aksaray havzasında da görülmeye başlandı. Sultanhanı ilçesinde 5 metre çapında ve 15 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Aksaray'da da obruk oluşumlarının görülmeye başlanacağını söyleyen Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, "Bölgede bilinçsiz bir şekilde yer altından su çekimi var. Bu bölge Tuz Gölü havzasına girdiği için kuyu açmak 2012 yılında yasaklanmıştı. Ama buradaki vatandaşlar birbirini şikayet etmeyince çok miktarda kaçak kuyu açıldı" diye konuştu.

'KENDİNİ YENİLEYEN BİR KAYNAK DEĞİL'

Yer altı suların sadece yağmur ve kar sularının beslediğini söyleyen Özdemir, "20 yıl önce 70-80 metreden istenilen su alınırken, şu anda kuyuların derinliği 250-300 metreye kadar indi. Daha derine girdikçe daha fazla su alacağız diye bir şey yok. Vatandaşlarımız yer altında sınırsız su olduğunu sanıyor. Ama yer altı suları sınırsız değil ve kendini yenileyen bir kaynak değil. Kasım ayı olması rağmen ne yağmur ne de kar yağdı. Yer altı suları bir havuz gibi, biz bu suları çekerek sonuna geldik. Bu sular son sularımız" ifadelerini kullandı.

'BÖLGEDE YER ALTINDAN TUZLU SU ÇIKMAYA BAŞLADI'

Tuz Gölü'ndeki tuzlu suyun kuyulardan çıkmaya başladığını belirten Nurcan Özdemir, "Konya ve Aksaray bölgesinde çok su tüketen ürünler olan yonca, şeker pancarı ve mısır ekiliyor. Bölgede acilen kuru tarıma geçilmesi lazım. Normalde obruklar bir doğa olayı. Konya bölgesinde yılda 20 -30 tane obruk oluşmasıyla artık doğa olayını geçtik. Çünkü yer altı sularına çok yüklendik. Sular çekilince kireç taşlarında çökmeler meydana geliyor. İlerleyen süreçte daha fazla yaşayacağız. Tuz Gölü'nde şu anda ters akış olduğu için yer altındaki tuzlu su da bölgede çıkmaya başladı. Bölgedeki göller, dereler hepsi kurudu. Şu anda sadece yer altındaki sularımız kaldı. Bunu da çok kıymetli bir şekilde kullanmamız ve değerini bilmemiz lazım" dedi.

