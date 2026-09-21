Aksaray Gülağaç'ta yeşil kertenkelenin tırtıl avı cep telefonuyla görüntülendi

Aksaray Gülağaç'ta yeşil kertenkelenin tırtıl avı cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'ın Gülağaç ilçesindeki Mamasın Barajı yakınında yeşil kertenkelenin tırtılı avladığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Güvercinkaya bölgesini gezen Ömer Yiğit'in çektiği görüntüler, barajdaki doğal yaşamı gözler önüne serdi.
AKSARAY'da Mamasın Barajı yakınında yeşil kertenkelenin tırtılı avladığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Gülağaç ilçesi Çatalsu köyündeki Mamasın Barajı yakınında bulunan Güvercinkaya bölgesini gezmeye giden Ömer Yiğit, taş üzerinde yeşil kertenkelenin tırtılı avladığını fark etti. Yiğit, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ortaya çıkan görüntüler, barajdaki doğal yaşamı bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı