Aksaray Eskil'de lise öğrencileri Gazze için "Filistin Sokağı" sergisi düzenledi

Aksaray Eskil'de lise öğrencileri Gazze için "Filistin Sokağı" sergisi düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'ın Eskil ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Gazze'deki zulmün unutulmaması için "Filistin Sokağı" sergisi düzenledi. Sergide resim, şiir ve el boyaması çalışmaları yer aldı; sergiyi gezen İlçe Müftüsü Seyit Böğet, bunun anlamlı olduğunu söyledi.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek ve Gazze'deki zulmün unutulmamasını sağlamak amacıyla "Filistin Sokağı" sergisi düzenlendi.
Filistin'de yaşananlara ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler resim, şiir, el boyaması ve çeşitli görsel çalışmalar yaparak sergiledi.
Sergiyi gezen Eskil İlçe Müftüsü Seyit Böğet, AA muhabirine, öğrencilerin Gazze'yi unutmadıklarını göstermek ve yaşananlara dikkati çekmek amacıyla sergi düzenlemelerinin çok anlamlı olduğunu söyledi.
Okul öğretmeni Selçuk Akkuş ise öğrenciler ve öğretmenlerle Filistin başta olmak üzere Müslüman coğrafyalarda yaşayan insanlara yönelik duyarlılığı artırmak olduğunu ifade etti.
12. sınıf öğrencisi Mustafa Altan da zulme karşı sessiz kalamadıklarını ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.