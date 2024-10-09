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Aksaray Eskil'de Kaçak Yapıların Yıkımı Gerçekleşti

Aksaray Eskil'de Kaçak Yapıların Yıkımı Gerçekleşti
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Kaputaş Yaylası'ndaki 16 kaçak yapı, Eskil Belediyesi Meclisi'nden alınan yıkım kararı ile jandarma ekiplerinin de önlem almasının ardından yıkıldı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde tespit edilen kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi.

Kaputaş Yaylası'nın merasındaki 16 kaçak yapı için Eskil Belediyesi Meclisi'nden yıkım kararı çıkartıldı.

Yıkımın yapılacağı alana çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan önlemlerin ardından yıkım yapıldı.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel

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