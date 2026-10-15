Aksaray Eskil'de hafif ticari araç park halindeki kamyona çarptı, 1 kişi yaralandı

Aksaray Eskil'de hafif ticari araç park halindeki kamyona çarptı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'ın Eskil ilçesinde hafif ticari araç, yol kenarına park edilen arızalı kamyona çarptı; kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı önce Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Arızalanan kamyonunu yol kenarına park eden M.A.K'ye ait 68 DK 712 plakalı kamyona, Sanayi Kavşağı'nda H.İ. idaresindeki 42 ATF 698 plakalı hafif ticari araç çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü H.İ, ambulansla Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA