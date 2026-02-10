Haberler

Aksaray'daki tarihi höyükte kaçak kazı tespit edildi

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki Böğet köyünde bulunan tarihi höyükte gece saatlerinde yapılan izinsiz kazı, köylülerde büyük tepkiye yol açtı. Jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alınan alanda, derin çukurlar açıldığı ve tarihi dokunun zarar gördüğü tespit edildi. Köylüler, höyüğün yetkililer tarafından turizme kazandırılmasını talep ediyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Böğet köyünde bulunan tarihi höyükte yapılan kaçak kazı köylülerde tepkiye neden oldu.

Gece saatlerinde höyük alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, höyükte derin çukurlar açıldığı ve tarihi dokuya zarar verildiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri, güvenlik önlemleriyle alanı kontrol altına alırken, Aksaray Müze Müdürlüğü ekipleri de höyükte incelemelerde bulundu.

Köyde yaşayan İshak Dağlı, AA muhabirine, tarihi höyükte sürekli kaçak kazıların olduğunu söyledi.

Höyüğün yetkililer tarafından açılarak turizme kazandırılmasının köy halkını da rahatlatacağını belirten Dağlı, böylelikle kaçak kazılardan da kurtulacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
