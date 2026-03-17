Aksaray'daki öğretmenlerden 'Geçilmedi Çanakkale' klibi

Aksaray'daki öğretmenlerden 'Geçilmedi Çanakkale' klibi
AKSARAY'da Mustafa Yazıcı Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümüne özel 'Geçilmedi Çanakkale' isimli klip çekti.

AKSARAY'da Mustafa Yazıcı Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümüne özel 'Geçilmedi Çanakkale' isimli klip çekti. Klip, kısa sürede sanal medyada büyük ilgi gördü.

Kentteki Mustafa Yazıcı Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü nedeniyle 'Geçilmedi Çanakkale' adlı klip çekti. Okul öğretmenlerinin gönüllü katılımıyla hazırlanan klipte, Çanakkale ruhunu ve kahramanlık destanını yansıtan duygu yüklü sahnelere yer verildi. Klip için hazırlanan eserin söz ve müziği okulun müzik öğretmeni Mustafa Kemal Fırlar tarafından bestelenirken, eserde kullanılan şiiri ise Türkçe Öğretmeni Tevfik Ünal Bilgiç kaleme aldı. Klip çekimleri Aksaray'ın tarihi ve manevi değeri yüksek birçok noktasında gerçekleştirildi. Klip, Aksaray Şehitliği, Somuncu Baba Külliyesi, Azmi Milli ve Zinciriye Medresesi gibi kentin simge mekanlarında çekildi. Tarihi ve kültürel atmosferin yansıtıldığı sahneler, Çanakkale ruhunun Anadolu'daki izlerini de izleyiciye hissettirdi. Klipte öğretmenler hem seslendirmeleri hem de performanslarıyla yer alarak izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Müzik Öğretmeni Mustafa Kemal Fırlar, "Projeyi hazırlarken amacımız Çanakkale ruhunu yeni nesillere aktarmak ve o destansı mücadeleyi bir kez daha hatırlatmak istedik. Bu tür çalışmalar milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiriyor. Çanakkale'de vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
