Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı
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Aksaray'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı.
Aksaray'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı.
Aksaray-Konya kara yolunun 25. kilometresinde şiddetli kum fırtınası nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA