Yola düşen yatak, kazaya neden oldu; 1 yaralı

Aksaray'da yola düşen yatağa çarpan otomobilin sürücüsü Abdullah Esendağ yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri sevk edildi.

AKSARAY'da yola düşen yatağa çarpan otomobilin sürücüsü Abdullah Esendağ (21) yaralandı.

Kaza dün saat 20.30 sıralarında Aksaray- Konya kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Abdullah Esendağ yönetimindeki 68 AFL 597 otomobil, kara yoluna düşen yatağa çarptı. Direksiyon kontrolünün kaybolduğu otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçti. Kazada sürücü Esendağ yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Esendağ, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yatağı yola düşüren araç sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
